محافظ أسيوط: الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة للتخلص الآمن للمخلفات الصلبة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والعمل على وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والمحافظة على البيئة والصحة العامة وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري للمحافظة.

جانب من الاجتماع

وأضاف محافظ أسيوط إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة للتخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والوصول إلى بيئة نظيفة معلنًا عن تنظيم جلسة حوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جانب من الاجتماع

كانت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط قد نظمت ورشة عمل بشأن جلسة حوار بين الجهات المعنية لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك بحضور الدكتورة هبة بلح خبير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة ومسئولي القطاعات والجمعيات الأهلية الشريكة.

جانب من الاجتماع

حيث بدأت فعاليات الجلسة بعرض مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والمخطط الرئيسي والإنجازات التي تمت في المحافظة خلال الفترة الماضية فضلًا عن استعراض لقصة نجاح من مشروعات الجمع الأولي في المحافظة من ممثل عن منظمات المجتمع المحلي.

جانب من الاجتماع

وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة بين المشاركين بالورشة وتقسيمهم لمجموعات عمل عن الفرص الاقتصادية والفرص المتاحة للأعمال الخاصة بإدارة المخلفات وإعادة التدوير واستعادة الموارد وقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد وشروط وأحكام التعاقد والتدابير التي اتخذتها الحكومة من خلال مشروع البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز مشاركة الفئات المختلفة من مقدمي خدمات ادارة المخلفات والقدرة الاستثمارية والمعرفة الفنية اللازمة للتعامل مع المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا.

جانب من الاجتماع

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة ويجمع بين مكونيين فني ومالي ويتم تنفيذه بشكل مبدئي في 4 محافظات (قنا - أسيوط - كفر الشيخ- الغربية).