«الچامبسوت» يسيطر على إطلالات نجمات الفن فى رابع أيام الجونة السينمائى (صور)

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء، مساء الأحد، في رابع أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة وغير تقليدية، ورغم حرص الفنانات على ارتداء أحدث صيحات الموضة في الفساتين، إلا أن بعضهن قررن كسر القاعدة وارتداء ملابس ملفته للأنظار؛ حيث تألقت العديد من النجمات بـ«چامبسوت» أو «سالوبت» أنيق وجذاب خلال فعاليات المهرجان.

بسنت شوقي

تألقت الفنانة بسنت شوقي، على السجادة الحمراء، مرتدية سالوبت «چامبسوت» كلاسيكي باللون الأسود، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما واكسسوارات رقيقة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها بحذاء باللون الأسود.

علا رشدى

واستطاعت الفنانة علا رشدي، أن تلفت الأنظار بسالوبت (چامبسوت) باللون «الفوشيا»، ما جعلها تظهر بشكل مميز وجريء، خاصة أنها مختلفة عن كل إطلالتها بالأعوام السابقة.

ونسقت «علا» مع الإطلالة تسريحة شعر كلاسيكية، بالإضافة إلى ارتدائها لحذاء باللون الفضي.

علا رشدي تتوسط زوجها أحمد داوود وكريم عبد العزيز

بسمة

ارتدت الفنانة بسمة، چامبسوت كاچوال شورت، باللون الكافيه المشغول بالأسود، ونسقت معه حذاء وحقيبة صغيرة باللون الأسود، واختارت تصفية شعر كعكة، ومكياج هادئ.

بسمة

إلهام عبد البديع

ارتدت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، چامبسوت ذو تصميم كلاسيك مفتوح من الظهر باللون الأسود، ونسقت معه اكسسوارات وحقيبة صغيرة باللون الفضي.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من 44 دولة حول العالم، حيث سيشهد المهرجان هذا العام عروضا لعشرات الأفلام ما بين الطويلة والقصيرة والوثائقية، بينما يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى بهذه الدورة 10 أفلام.

ويشهد مهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة هي "نجمة الجونة الخضراء" الخاصة بأفلام البيئة والحياة البرية، وما يتعلق بهما من علوم، والأفلام المؤهلة لتلك الجائزة هي: الفيلمان الفرنسيان "أكبر منا" و"وحيوان"، والفيلم الألماني الهندي الفنلندي "شياطين خفية "، والفيلم الهولندي "صمت الأمواج"، وفيلم "كوستا برافا" وهو إنتاج لبناني - فرنسي - إسباني - نرويجي مشترك.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 16 فيلما، ويعرض بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 10 أفلام، وأما مسابقة الأفلام القصيرة فيشارك فيها 23 فيلما، وفي برنامج عروض الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض 20 فيلما، ويتنافس على جوائز مسابقة سينما من أجل الإنسانية 12 فيلما، وتضم قائمة برنامج العرض الخاص ستة أفلام من كل من: المانيا، وبولندا، والدانمارك، وسويسرا، وفرنسا، والنرويج.

حضور عربي

وبحسب تصريحات لمدير المهرجان، انتشال التميمي، فإن المهرجان يواصل في دورته الخامسة، الاهتمام بالسينما العربية، التي حضرت بقوة طوال الدورات الأربع الماضية، والتي شهدت تقديم مجموعة من "أفضل الأفلام العربية".

ويستحوذ المهرجان للمرة الخامسة على الجزء الأكبر من الأفلام العربية، حيث سيتم هذا العام - وبحسب التميمي - عرض خمسة أفلام روائية عربية طويلة، وثلاثة أفلام وثائقية،و سبعة أفلام قصيرة، بجانب فيلم واحد خارج المسابقة، وسبعة أفلام مصرية.