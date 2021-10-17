لأول مرة.. «جلابية صعيدى» على ريد كاربت مهرجان الجونة

استطاع أحد صناع فيلم "ريش" أن يخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، وذلك من خلال ارتداء جلباب صعيدي حيث ظهر على السجادة الحمراء بجلابية صعيدي باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

ريد كاربت مهرجان الجونة

مؤخرًا، فاز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

ولاقى الفيلم استحسان النقاد ضمن 7 أعمال في هذه المسابقة التي تركز بالأساس على العمل الأول أو الثاني.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه الذي ساهم في كتابته أيضًا، وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر، فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي 2021

يضم جدول عروض اليوم رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

يعرض في قاعة أوديماكس فيلم "مورينا" إنتاج كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 3.30 مساء، وبعده يعرض برنامج الأفلام القصيرة الساعة 6:15 مساءً.

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فيما يعرض اليوم 4 أفلام في قاعة "سى سينما 1"، هي فيلم "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى وإنتاج مصر المشارك فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 12.15 مساء، وفيلم "عالم آخر" إنتاج فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 3.30 مساءً، وفيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف" إنتاج روسيا، إستونيا، فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 6.30، وفيلم فيلم "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا والمشارك في مسابقة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 9:45 مساءً.