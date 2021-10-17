إطلالات الفنانين على ريد كاربت الجونة لعرض فيلم ريش (صور)

انطلقت مساء الأحد، فعاليات الريد كاربت الخاصة بعرض فيلم ريش المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بتواجد عدد كبير من النجوم.

وحضر على الريد كاربت الفنانة هالة صدقي وبسمة وداليا البحيري وكريم محمود عبد العزيز وأحمد داوود وإنجي وجدان وغيرهما.

وفاز فيلم "ريش" بالجائزة الكبرى للدورة الـ60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، ويشارك في البطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو وإخراج عمر الزهيري.

و"ريش" أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها.

ويشهد مهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة هي "نجمة الجونة الخضراء" الخاصة بأفلام البيئة والحياة البرية، وما يتعلق بهما من علوم، والأفلام المؤهلة لتلك الجائزة هي: الفيلمان الفرنسيان "أكبر منا" و"وحيوان"، والفيلم الألماني الهندي الفنلندي "شياطين خفية "، والفيلم الهولندي "صمت الأمواج"، وفيلم "كوستا برافا" وهو إنتاج لبناني - فرنسي - أسباني - نرويجي مشترك.

يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 16 فيلما، ويعرض بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 10 أفلام، وأما مسابقة الأفلام القصيرة فيشارك فيها 23 فيلما، وفي برنامج عروض الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض 20 فيلما، ويتنافس على جوائز مسابقة سينما من أجل الإنسانية 12 فيلما، وتضم قائمة برنامج العرض الخاص 6 أفلام من كل من: المانيا، وبولندا، والدانمارك، وسويسرا، وفرنسا، والنرويج.

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