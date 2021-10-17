الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البودشيشية» تعلن تنظيم الدورة التاسعة للقرية التضامنية

الملتقى العالمي للتصوف
الملتقى العالمي للتصوف

تنظم مؤسسة الملتقى بشراكة مع الجهة الشرقية، الدورة التاسعة للقرية التضامنية تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي وتحديات الاقلاع الاقتصادي في قلب النموذج التنموي الجديد»، تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.

يأتي تنظيم فعاليات الدورة لمدارسة ومناقشة واقع الاقتصاد الاجتماعي وتحديات الإقلاع الاقتصادي في قلب النموذج التنموي الجديد.

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ومن المقرر أن يتم تنظيم بعض فعاليات هذه الدورة حضوريا على أن يتم تنظيم باقي الفعاليات عن بعد (افتراضيا) عبر وسائط التواصل الاجتماعي، في الفترة من 23 الى 25 أكتوبر 2021، بمشاركة  خبراء من داخل المغرب ومن خارجه.

وتفتح القرية التضامنية النقاش حول أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في عملية الإقلاع الاقتصادي خصوصا مع الشروع في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.

إنطلاق فعاليات الملتقى العالمي التصوف القرية التضامنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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