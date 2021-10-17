غدًا.. العرض العالمي الأول لفيلم «قمر 14» بمهرجان الجونة

تشهد فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة العرض العالمي الأول لفيلم “قمر 14”، والمقرر عرضه غدا الاثنين ضمن فعاليات اليوم الخامس للمهرجان على هامش المسابقة الرسمية.

يعرض الفيلم في الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

ويشهد الفيلم حضور جميع أبطاله إضافة إلى إقامة ريد كاربت خاصة قبل عرض الفيلم للنجوم.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» موعدًا مبدئيًا لطرح العمل في دور العرض السينمائية مطلع شهر ديسمبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوى.

وعلم "الدستور" أن الفيلم من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض الطاقة الاستيعابية للسينما لأقل من 25٪.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

أحداث فيلم قمر 14

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي من خلال 5 حكايات مختلفة حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

أبطال الفيلم

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.