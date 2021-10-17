الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيسترن كومباني» تجري دراسات لصناعة منتجات تدخين منخفضة المخاطر

منتجات تدخين
منتجات تدخين

قالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، إنها تقوم بإجراء الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة (منتجات تدخين منخفضة المخاطر).

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن هذه الدراسة تختبر السوق بشكل أساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب على بدائل التدخين.

وأشارت الشرقية للدخان، إلى أن حجم إنتاج السجائر المحلية اقترب من 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16% سنوي، واقترب حجم مبيعات السجائر المحلية من 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% سنوي.

وحققت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال 2020 -2021، أرباحاً بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مصر كومبانى مخاطر السوق دراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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