الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف طرق الوقاية من مرض السل في الأبقار وأسباب انتقاله

ابقار
ابقار

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن كيفية الوقاية من مرض السل البقري والتعرف طرق انتقاله 

طريقة انتقال مرض السل

تنتقل جرثومة “ميكو باكتيريوم بوفيس" من الحيوان المريض إلى الحيوان السليم من خلال الرضاعة أو الاتصال الجنسي المباشر بين الأبقار، بالإضافة إلى تناول الأعلاف التي تحتوي على ذلك الجرثومة أو استعمال معدات ملوثة. 

عوامل انتشار مرض السل بين القطيع

1- دخول حيوان مريض على القطيع.
2- تزاوج فحول مصابة بالسل مع أخري سليمة من خلال الاتصال الجنسي.
3- تردد المربي على أسواق الماشية باستمرار.
4- ينتقل السل للإنسان من خلال تناوله للحوم والحليب المصاب, أو عند لمس البقرة للكشف عن الحمل.

أعراض مرض السل

يقضي السل عدة سنوات في جسم الحيوان دون ظهور أعراضه، كما يعتبر الحيوان من لحظة إصابته بالسل ناقلًا للمرض لذلك يشكل خطر على البيئة التي يعيش فيها وتتمثل العلامات المرضية في الآتي:
1- ضعف نشاط البقرة تدريجيًا وعدم قدرتها على تناول الوجبات.
2- انخفاض إنتاجية وجودة الحليب عند الأبقار.
3- ارتفاع حرارة الأبقار وفقدان الشهية وانتفاخ الغدد.
4- ضيق التنفس والإصابة بالسعال.
5- إصابة الضرع بالتحجر.

وقاية الأبقار من السل

يمكن المربي أن يخفف من أعباء المرض على الحيوان من خلال عرضه على الطبيب البيطري وإعطاءه المضادات الحيوية مثل "الاوكسيتيتراسيكلين" مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:
1- تلقيح الحيوان ضد مرض السل والكشف الدوري على الحيوانات.
2- إبلاغ الجهات البيطرية المختصة للحد من انتشار العدوى.
3- عزل الحيوان المريض عن باقي القطيع.
4- دفن الحيوان في حالة نفوقه ورشة بالجير لقتل الجرثومات وتنظيف المكان.
5- تجنب شراء أو بيع الحيوانات المصابة بالسل لعدم نشر المرض في الأسواق والمزارع.

 

الزراعة تكشف طرق الوقاية مرض السل الأبقار وأسباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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