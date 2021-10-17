مناقشة ديوان «كما لم تكن قط» فى بيت الشعر العربى.. اليوم

يقيم بيت الشعر العربي ــ ببيت الست وسيلة ــ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الأحد، ليلة شعرية جديدة، حيث تقام ندوة لمناقشة ديوان "كما لم تكن قط " للشاعر عبد المقصود عبد الكريم، والصادر حديثًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع.

يشارك في المناقشة الشعراء والنقاد: ماجد نبيل، وأحمد طه، ومحمد السيد إسماعيل، ويسبق الندوة وفي الخامسة مساء نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر.

وديوان "كما لم تكن قط"، هو الديوان السابع للمترجم والشاعر عبد المقصود عبد الكريم٬ حيث سبق وصدرت له دواوين: "أزدحم بالممالك" سنة 1980- "أزدحم بالممالك" 1988 - "يهبط الحلم بصاحبه" - "للعبد ديار وراحلة" - "يوميات العبد على حافة بئر الأميرة" - "نسخة زائفة".

يضم ديوان "كما لم تكن قط"، للشاعر مقصود عبد الكريم، قصائد كتب معظمها بين عامي 2014- 2016، ويستهل الديوان بالقصيدة التالية:

سباق

في بِدايةِ العَامِ

قررْتُ أنْ أخوضَ سِباقًا

أيَّ سباقٍ

مع أيِّ متسابقٍ.

في الصَّباحِ قابلْتُ الجميزةَ العجوزَ، تلك التي كانتْ صبيةً في طُفولتي، تَضمُّني إليها وتُطعمُني من ثمارِها مثل أمٍّ طبيعيةٍ.

قُلْتُ: "صباحُ الخيرِ أيَّتها الجميزةُ الطيبةُ، تُثمرِين جميزًا وأُثمرُ قصائدَ، تَجْمعِين ثمارَك طولَ العامِ، وأَجمعُ ثِماري، لنرى في النهايةِ مَنْ منا ثمارُه أطيب".

قالتْ: "نحنُ صديقانِ، أمٌّ وابنٌ تقريبًا، أَحزنُ لي إنْ فزْتَ ولكَ إنْ فزْتُ، ما جَدْوى سباقٍ نهايتُه حزنٌ؟"

فكَّرْتُ،

وقُلْتُ: "نعم، وأنا أيضًا أَحزنُ لكِ إنْ فزْتُ ولي إنْ فزْتِ".

انصرفْتُ وفي الطريقِ قابلْتُ ذلكَ الأرنبَ الذي سبقتْه السُّلحفاةُ في الحكايةِ القديمةِ وقد صقلتْه هزائمُه.

فكَّرْتُ: نحنُ متشابهانِ إلى حدٍّ بعيدٍ وعرضْتُ عليه أن نتسابقَ.

قال: "إنْ فُزْتُ لن يقولَ أحدٌ فازَ أرنبٌ على شاعرٍ عجوزٍ، وإنْ فزْتَ فضحتْني كلُّ الكتبِ وفضيحةُ السُّلحفاةِ مازالتْ تطاردني".

وتركَني وانصرفَ إلى لَهوِه المعتاد.

ظَللْتُ على هذه الحال حتَّى الظهيرةِ تقريبًا،

لا أحدَ يريدُ سِباقًا مع شاعرٍ عجوز،

وحينَ رأتْني الأيام مرتبِكًا على هذه الشاكلة،

عرضتْ عليَّ السباقَ بخبثٍ شديد

وقَبِلْتُ ببلاهةٍ شديدة

وما زلْنا في السِّباق

تَعرفُ أنَّها فائزةٌ بالضرورة،

وأعرفُ أنَّها فائزةٌ بالضرورة.

وعبد المقصود عبد الكريم٬ شاعر ومترجم٬ أثري المكتبة العربية بالعديد من الترجمات نذكر من بينها: "حكمة السيكوباتيين" العام المنصرم 2020 - "فنتازيا الغريزة"- الحكمة والجنون والحماقة - نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر - قصر الضحك - جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي، مجموعة من المؤلفين، إعداد وترجمة: المجلس الأعلى للثقافة - الرجل البطئ، كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الجوائز - أسطنبول: المدينة والذكريات، أورهان باموق: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الجوائز - إليزابيث كستلو، كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الجوائز - العار، كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب - أنا أورهان والى، مختارات من شعر أورهان والى: سلسلة آفاق عالمية، الهيئة العامة لقصور الثقافة - القصر الزجاجى، أميتاف جوش: المركز القومى للترجمة.

ومن ترجماته أيضَا: فرويد وبروست ولاكان، مالكولم بوى: المركز القومى للترجمة- أفكار شكسبير، أشياء أخرى في السماء والأرض، ديفيد بِفينجتون: دار آفاق بالتعاون مع المركز القومى للترجمة- الجاذبية المميتة، سوزان ليونارد: المركز القومى للترجمة - داى، أ. ل. كيندى، سلسلة الجوائز، الهيئة المصرية العامة للكتاب- الإعداد والانتحال، جولى ساندرز، المركز القومى للترجمة - على ونينو، رواية، قربان سعيد، سلسلة آفاق عالمية - فضائح الترجمة، لورانس فينتى، المركز القومى للترجمة.

وفي سياق متصل، وبمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، يقيم قصر الأمير طاز، في مقره بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء نفس اليوم، معرض فنون تشكيلية تحت عنوان "النصر والسلام" .

يستمر المعرض لمدة شهر، ويشارك فيه 31 فنان تشكيلي، بخمسين عملا، ويتناول المعرض نصر أكتوبر من خلال المدارس التعبيرية والواقعية في مجالات: الرسم، التصوير الزيتي، التصوير الفوتوغرافي، النحت .