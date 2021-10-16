المفوضية العراقية: تعاملنا مع طعون الانتخابات بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة بالنتائج

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أنه تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة بالنتائج.

وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات مساء اليوم، أنه سيتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للنتائج المعلنة، حسب قناة "السومرية" العراقية.

ونوهت بأن النتائج التي ستعلن اليوم بشأن الانتخابات البرلمانية "غير مصادق عليها"، مشددة على أن عملية الفرز اليدوي للأصوات تمت بكل شفافية.

وأضافت: "ستتم إضافة نتائج الفرز اليدوي في المحطات المحجورة إلى النتائج".