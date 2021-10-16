اعترافات كرم النجار: استوحيت «الأصدقاء» من أحداث في حياتي

تحدث السيناريست الكبير كرم النجار الذي وافته المنية اليوم، في حوار سابق له عن أعماله الدرامية وأسرارها.

وقال «النجار» عن مسلسل الأصدقاء في حوار أجرته معه جريدة العربي عام 2003: «بدأت كتابة الأصدقاء عام 1997، وهو مستوحى من أحداث واقعية حدثت لي بالفعل، وحتى الآن أعيش حالة صداقة جميلة مع بعض الأصدقاء أقربهم إلى قلبي عبد الرحمن هاشم المحامي ثم صداقتي لجميل راتب واسماعيل عبد الحافظ وغيرهم، وقد جاءتني فكرة المسلسل عندما اكتشفت وبعد تأمل لمعنى كلمة الصداقة أن لها شروط أكبر من الزمالة أو المصاحبة وتادل المنافع وإن كانت هذه الكلمة شاع استخدامها في غيرمدلولها، فوجدتني محملا برسالة لتوضيح معنى هذه الكلمة الاخيرة».

وعن الرقابة على المسلسلات التي ألفها قال النجار: «كان هناك تقارير يومية على معظم حلقات مسلسل الأصدقاء من الرقابة، ولم تخل حلقة واحدة من طلب لحذف جملة أو مشهد ولكن نحن نضع تلك التقارير إلى جانب الحائط، ونقدم العمل على مسئوليتنا، ونضهم امام الأمر الواقع بدون حف اي كلمة من السيناريو، ومن الطريف أن حمدية صقر اتصلت بي عند الحلقة الـ 15 من المسلسل لتؤكد إعجابها الشديد بالمسلسل، ولكن كمواطنة عادية وليست كرقابية».

وعن أزمة عرض مسلسلاته قال النجار: «مسلسل الأصدقاء عرض على الفضائيتان الأولى والثاني ولا أعرف متى سيعرض على محطات ارضية، وأذيع على 9 محطات عربية كل هذه الفضائيات، وأنا لم أكتب سوى للمواطن العادي ورجل الشارع المصري البسيط، للقرى والنجوع وليس ليشاهده أصحاب القفازات ممن يمتلكون الدش».

وعن اتهامات النجار أنه استوحى الأصدقاء من مسلسل أجنبي يقول: «أقول انه من يعرف أن هناك قصة تشبه هذا العمل فعليه أن يعلن هذا خاصة أنني لم أقدم قصة محددة أو حدثا رئيسيا بل أستعرض ليوميات مجموعة من الناس، ثم أن هذه ليست أول مرة أقم فيها تيمة الاصدقاء في أعمالي وإن كان البعض يشير للتشابه بين اسم المسلسل ومسلسل أجنبي آخر أيضًا "الأصدقاء" فهذا تشابه أسماء فقط والعلم الاجنبي كوميدي وليس له علاقة من قريب أو بعيد بمسلسلي».