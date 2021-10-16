السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اعترافات كرم النجار: استوحيت «الأصدقاء» من أحداث في حياتي

السيناريست كرم النجار
السيناريست كرم النجار

تحدث السيناريست الكبير كرم النجار الذي وافته المنية اليوم، في حوار سابق له عن أعماله الدرامية وأسرارها.

وقال «النجار» عن مسلسل الأصدقاء في حوار أجرته معه جريدة العربي عام 2003: «بدأت كتابة الأصدقاء عام 1997، وهو مستوحى من أحداث واقعية حدثت لي بالفعل، وحتى الآن أعيش حالة صداقة جميلة مع بعض الأصدقاء أقربهم إلى قلبي عبد الرحمن هاشم المحامي ثم صداقتي لجميل راتب واسماعيل عبد الحافظ وغيرهم، وقد جاءتني فكرة المسلسل عندما اكتشفت وبعد تأمل لمعنى كلمة الصداقة أن لها شروط أكبر من الزمالة أو المصاحبة وتادل المنافع وإن كانت هذه الكلمة شاع استخدامها في غيرمدلولها، فوجدتني محملا برسالة لتوضيح معنى هذه الكلمة الاخيرة».

وعن الرقابة على المسلسلات التي ألفها قال النجار: «كان هناك تقارير يومية على معظم حلقات مسلسل الأصدقاء من الرقابة، ولم تخل حلقة واحدة من طلب لحذف جملة أو مشهد ولكن نحن نضع تلك التقارير إلى جانب الحائط، ونقدم العمل على مسئوليتنا، ونضهم امام الأمر الواقع بدون حف اي كلمة من السيناريو، ومن الطريف أن حمدية صقر اتصلت بي عند الحلقة الـ 15 من المسلسل لتؤكد إعجابها الشديد بالمسلسل، ولكن كمواطنة عادية وليست كرقابية».

وعن أزمة عرض مسلسلاته قال النجار: «مسلسل الأصدقاء عرض على الفضائيتان الأولى والثاني ولا أعرف متى سيعرض على محطات ارضية، وأذيع على 9 محطات عربية كل هذه الفضائيات، وأنا لم أكتب سوى للمواطن العادي ورجل الشارع المصري البسيط، للقرى والنجوع وليس ليشاهده أصحاب القفازات ممن يمتلكون الدش».

وعن اتهامات النجار أنه استوحى الأصدقاء من مسلسل أجنبي يقول: «أقول انه من يعرف أن هناك قصة تشبه هذا العمل فعليه أن يعلن هذا خاصة أنني لم أقدم قصة محددة أو حدثا رئيسيا بل أستعرض ليوميات مجموعة من الناس، ثم أن هذه ليست أول مرة أقم فيها تيمة الاصدقاء في أعمالي وإن كان البعض يشير للتشابه بين اسم المسلسل ومسلسل أجنبي آخر أيضًا "الأصدقاء" فهذا تشابه أسماء فقط والعلم الاجنبي كوميدي وليس له علاقة من قريب أو بعيد بمسلسلي».

العربي السيناريست الكبير كرم النجار وفاة كرم النجار مسلسل الأصدقاء اعترافات كرم النجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الساحر.. صلاح يحقق 3 أرقام بعد هدفه فى واتفورد

«مصر للطيران» تحظر دخول العاملين غير الملقحين ضد كورونا بدءًا من 25 نوفمبر

«نفسيتها سيئة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دوللي شاهين بعد الاعتداء عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية