كيف أنهت الدولة مشكلة العشوائيات الخطرة بالقاهرة (إنفوجراف)

قدمت الدولة المصرية علاج لقاطني العشوئيات بدلاً من المسكنات التي فاقمت مشكلة العشوائيات لتصبح خطرة ومهددة للحياة على قاطنيها، ومن بين المشروعات التي أقامتها الدولة مشروع مدينة "معًا" لاستقبال قاطني العشوائيات المهددة للحياة.

• يبلغ مشروع معا لتطوير العشوائيات بمرحلتيه 4416 وحدة سكنية.

• تصل تكلفة المشروع بمرحلتيه 1.3 مليار جنيه

• وحدات "على المفتاح" مفروشة بالكامل.

• تبلغ مساحتها 60 فدان.

• مشروع معا يتم تنفيذه بحى السلام ثان شرق القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدنى.

• يموله صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة.

• يضم المشروع 184 عمارة على مساحة 60 فدان، بإجمالي عدد الوحدات 4416 وحدة سكنية.

• يضم مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى اسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.

• تساهم محافظة القاهرة بمساحة أرض المشروع.

• إنشاء العمارات السكنية بـ4 نماذج مختلفة.

• البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة خدمات.

• يضم المشروع مجموعة كبيرة من الورش والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد.

• شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وشبكة الكهرباء، وشبكة الغاز، وشبكة التليفونات.

• المركز الطبى، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل 60 ورشة تم ترفيقها وتشطيبها.

• وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين.

وتفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتسكين المواطنين الذين تم نقلهم من عزبة أبو قرن العشوائية بمدينة معًا التى أنشأتها الدولة بديل العشوائيات بحي السلام ثان ومدى توافر الخدمات الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة أن المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، ما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان".

وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولةالمركز الطبي بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كاف من الأدوية وتواجد سيارات الإسعاف، كما تفقد موقف الأتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها والتي تسهل تنقل المواطنين وتربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة كرمسيس والتحرير والسيدة عائشة والعباسية وروكسي وجسر السويس.

كما قام المحافظ بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال ، ثم انتقل لمنطقة الأسواق حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز والزيت والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بوفرة وبأسعار مناسبة.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمدينة، تسهيلاً لحصول المواطنين عليها، كما طالب الجمعيات الأهلية بالنزول لمدينة معا وتفعيل دورها في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.