نور اللبنانية تقترب من التعاقد على فيلم «بنات رزق»

اقتربت الفنانة نور اللبنانية من التعاقد على الفيلم السينمائي الجديد «بنات رزق»، بعد أن دخلت الشركة المنتجة للعمل في مفاوضات جادة مع الفنانة للمشاركة في بطولة الفيلم النسائي، الذي يضم 4 بطلات، والذي تعاقدت عليه بشكل رسمي النجمة شيرين رضا.

وتبدأ الفنانة شيرين رضا تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد «بنات رزق» عقب عودتها من الجونة، حيث تشارك شيرين رضا في فعاليات المهرجان التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر، نظرًا لمشاركة فيلمها السينمائي الجديد «قمر 14» على هامش المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة.

وتنتظر شيرين رضا تعاقد الشركة المنتجة مع باقى بطلات الفيلم الذى يعتمد على 4 بطولات لبدء عقد جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم وبدء التصوير.

وكان المنتج إسحق إبراهيم، صاحب فكرة ومنتج فيلم "بنات رزق"، قد أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عن التعاقد مع الفنانة شيرين رضا لتكون أولى بطلات الفيلم المقرر أن تجسد بطولته أربع نجمات.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم أفيش تشويقيا للعمل تظهر خلاله الفنانة شيرين رضا بوجهها، بينما تظهر ثلاث نجمات بشكل غامض لحين الإعلان عنهن بشكل رسمي، ويعد فيلم "بنات رزق" التعاون الثاني بين الشركة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب"، الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.

الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي، وترصد الشركة له ميزانية ضخمة؛ نظرًا لتصويره في العديد من الدول الأوروبية والعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

وشاركت نور اللبنانية في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "ضل راجل"، الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم مع النجم الكبير ياسر جلال، ومنهم: نرمين الفقي، محمود عبدالمغنى، رنا رئيس، محمد على رزق، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، هدى الاتربى، عصام السقا، مجدى فكرى، رباب ممتاز، ياسمين جمال، أحمد منير، هشام الشاذلى، جمال يوسف وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وكان مسلسل "ضل راجل" قد ناقش عددا من القضايا المهمة، منها الزواج السري للفتيات من خلال قصة الطالبة شهد، التي قدمت شخصيتها رنا رئيس، ابنة مدرس التربية الرياضية «جلال»، الذي لعب دوره الفنان «ياسر جلال»، حيث يعتدي أبناء الطبقة الغنية على ابنته شهد، ويحاولون إجهاضها بعد حملها من خلال سحلها وضربها، مما يدفعه لمحاولة الانتقام من كل المشاركين في هذه الجريمة خلال أحداث المسلسل.