السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 6 أشهر لعامل تحرش بمهندسة في التجمع

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل لمدة 6 أشهر مع الشغل لتحرشه بمهندسة فى الطريق العام بأحد شوارع التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين عماد الدين الخولى ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه.

كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم «ه.ص.أ»، 21 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة بهتك عرض المجنى عليها «ر.ف.ش»، بأن لامس أجزاء حساسة من جسدها.

وأضافت شهادة المجنى عليها، وتعمل مهندسة أنه حال سيرها بالطريق بدائرة القسم فوجئت بالمتهم أتى من خلفها راكضا وقد استطالت يديه جسدها، وبصراخها واستغاثتها بالمارة لاذ بالفرار وبالعدو خلفه تجمع المارة وتمكنوا من التحفظ عليه، حتى جرى ضبطه بمعرفة رجال الشرطة.

محكمة جنايات تحرش التجمع مهندسة المستشار علاء الدين سليمان هتك عرض

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صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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