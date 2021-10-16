السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«هنيدى» يبدأ أولى تجارب «التوك شو».. ويعرض «سلام مربع» فى السعودية

محمد هنيدي
محمد هنيدي

يعيش الفنان محمد هنيدي حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض له خلال شهر أكتوبر الجاري برنامج "هنيدي شو" ومسرحية "سلام مربع" بالسعودية. 

وتبدأ قناة "المحور" إذاعة أولى حلقات برنامج "هنيدي شو"، في تمام الساعة العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

وسيقدم هنيدي العديد من المفاجآت خلال الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدي، حيث يُعد "هنيدى شو" أولى تجارب الفنان محمد هنيدي في عالم برامج التوك شو.

ويستعد النجم محمد هنيدي، وفريق عمل المسرحية الكوميدية الجديدة "سلام مربع"، والمقرر عرضها في موسم الرياض، للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، لعمل البروفات الخاصة بالعمل على مسرح "بكر الشدي" في البوليفارد بجدة، حيث من المقرر عرض مسرحية "سلام مربع" على نفس المسرح يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن احتفالات موسم الرياض، والتي يحرص النجم محمد هنيدي على المشاركة فيها نظرًا لشعبيته الكبيرة بين الجمهور السعودي. 

ومن المقرر طرح التذاكر الخاصة بالمسرحية خلال أيام على أحد التطبيقات الخاصة بحجز التذاكر في المملكة. 

وتضم مسرحية "سلام مربع" مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب محمد هنيدي، أبرزهم: أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، ومن إخراج خالد جلال، ويجسد هنيدي خلال العمل دور مطرب شعبي اسمه "سيد الإنسان"، بينما تجسد أيتن عامر، خلال أحداث المسرحية، دور زوجة محمد هنيدي، ويلعب محمد محمود دور والدها، ويجمع بينهم عدد كبير من المشاهد الكوميدية.

محمد هنيدي برنامج محمد هنيدى هنيدى شو مسرحية سلام مربع مسرحية محمد هنيدي الجديدة

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