الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز لـ السقا: «إسماعيلية رايح جاى بلا قيمة.. ونحتاج نجومًا أكثر ثقافة»

جريدة الدستور

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الفنان أحمد السقا بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي.

ووجه محمد الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، رسالة للفنان أحمد السقا بعد تصريحاته عن تاريخ السينما، والنقلة التي أحدثها جيله بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، قائلًا: «أحمد السقا شخص عفوي، عنده سمات ابن البلد الجدع، تحدث بعفوية لكنها أسقطته في أخطاء، ومنها ما قاله عن حدوث انفتاحة على يد جيله بعد إسماعيلية رايج جاي».

 

 

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

«اتصالات مستمرة من مصر».. الدحيل القطرى يكشف الموقف النهائى لـ فرجانى ساسى

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى