محمد الباز لـ السقا: «إسماعيلية رايح جاى بلا قيمة.. ونحتاج نجومًا أكثر ثقافة»

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الفنان أحمد السقا بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي.

ووجه محمد الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، رسالة للفنان أحمد السقا بعد تصريحاته عن تاريخ السينما، والنقلة التي أحدثها جيله بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، قائلًا: «أحمد السقا شخص عفوي، عنده سمات ابن البلد الجدع، تحدث بعفوية لكنها أسقطته في أخطاء، ومنها ما قاله عن حدوث انفتاحة على يد جيله بعد إسماعيلية رايج جاي».

التفاصيل