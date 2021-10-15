الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«اتصالات مستمرة من مصر».. الدحيل القطرى يكشف الموقف النهائى لـ فرجانى ساسى

جريدة الدستور

شهدت الفترة الماضية أنباء متواترة حول وجود نية لدى مسئولي الدحيل القطري للاستغناء عن فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تراجع مستواه الفني عما كان عليه مع المارد الأبيض، فضلًا عن وجود أكثر من لاعب متميز في نفس مركزه بالفريق.

وقال محمد بشير المدير الإعلامي لنادي الدحيل القطري إنه تعب جدًا من كثرة الاتصالات التي تأتيه من مصر وتحديدًا من جماهير نادي الزمالك للسؤال عن مصير التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض السابق.

التفاصيل….

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