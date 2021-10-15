محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح هبوط مفاجئ بالطريق الصحراوى الغربى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السكرتير العام المساعد، اللواء حسام حمودة، بالانتقال لمعاينة البلاغ الوارد لغرفة عمليات المحافظة بحدوث هبوط محدود في جانب من الطريق الصحراوي الغربي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة وسرعة استدعاء مسئولي هيئة الطرق لسرعة إصلاح الهبوط وعودة حركة سير السيارات بكامل الطريق.

حيث انتقل السكرتير العام المساعد للموقع، واستقبله ناصر سيف رئيس المدينة بموقع الهبوط المحدود قبل كمين سمسطا بحوالي 500 متر من اتجاه القاهرة أسيوط، وهو عبارة عن حفرة في الطبقة الأسفلتية بذلك الجزء المحدود من أقصى الجانب الأيسر في طرف الطريق.

إصلاح هبوط مفاجئ بالطريق الصحراوي الغربي

وتم إبلاغ هيئة الطرق مع التواجد الأمني والمرور، حيث تم تأمين مكان الهبوط بحواجز بعيدة عن منطقة العمل، وحضر المختصون من هيئة الطرق وتسلموا الموقع من الوحدة المحلية، وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة عمل الحواجز وتعليق لوحات إرشادية مضيئة لتحويل الطريق بعيدًا عن مكان الهبوط ولتحقيق السيولة المرورية على الطريق وبشكل يسمح للهيئة بإصلاح الموقع.

إصلاح هبوط مفاجئ بالطريق الصحراوي الغربي

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم سير العمل في فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، حيث تم تنظيم قافلة بقرية قمبش مركز ببا على مدار اليومين الماضيين بالتعاون مع بنك مصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتي شهدت إقبالاً من المواطنين المترددين على القافلة التي تستهدف علاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمي وضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات في العيون لإجرائها بالمستشفي العسكري.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته للجهات المعنية من الصحة والوحدة المحلية والتضامن بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة، والتي تمثلت في الإعلان عن مكان انعقاد القافلة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إليها للكشف وصرف العلاج اللازم، لضمان الاستفادة من خدمات القافلة، والتي تتكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.