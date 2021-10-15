تسيير 366 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، غد السبت، 366 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية لنقل نحو 47 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.