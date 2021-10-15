وكيل الأزهر: الشباب هم سواعد الأمة وأساس نهضتها ورقيها

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الجمعة، في لقاء حواري مع الشباب، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال وكيل الأزهر خلال حواره مع الشباب إن الأزهر لا يدخر جهدا في تنفيذ المبادرات الوطنية التي تطلقها القيادة الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إحياء الوعي الفكري والتوجه نحو شباب الأمة باعتبارهم أساس نهضة الأمة ورقيها، مؤكدا أن شباب مصر هم أمانة وعِزة لنا جميعا، وهم سواعد الأمة وصانعي نهضتها.

وأوضح أن الأزهر يعمل على تنوير أفكارهم وعقولهم، من خلال منهجه الوسطى الذي يرسخ في نفوسهم قيم الولاء وحب الأوطان، الذي يضمن التعايش والسلام لكل أبناء الوطن.



وأكد وكيل الأزهر ضرورة تحصين الشباب وتنمية الوعي لديهم، كي لا يتم استقطابهم ووقوعهم في براثن الجماعات المتطرفة التي تروج الإشاعات، وتتبنى الأفكار الهدامة التي تنال من عقولهم وتستهدف أوطاننا، مطالبا الشباب بضرورة تحري الدقة خلال تلقي العلم والمعرفة من أهل الثقة، وأن يكون الإنسان على بصر وبصيرة ممن يأخذ منهم معلوماته، وأحكامه الشرعية، وأن يستسقي معلوماته عن وطنه وبلده من مصادرها الرسمية التي يستطيع أن يبني عليها أفكاره، ليكون فردا نافعا لوطنه وسببا في تقدمه وصناعة نهضته.