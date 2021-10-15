الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

بعد ربط تسلم الكتب بسداد المصروفات.. برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير التعليم

السيد شمس الدين عضو
السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ووجهه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعرضه في أول جلسة عامة للمجلس نظرًا لأهميته.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيانه العاجل الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، إن غالبية المصريين وخاصة أسر التلاميذ بعدد كبيرمن المدارس فوجئوا بقرار غريب، على حد وصفه، بشأن  تقسيم اليوم الدراسي على ثلاث فترات بالمدارس بزعم تقليل الكثافات الطلابية في المدارس لمواجهة تفشي جائحة كورونا .

وأضاف: قرار الوزير سيكون له عدة تداعيات سلبية على العملية التعليمية بتقليل جودة التعليم، مطالبًا وزير التربية والتعليم  بتقديم أسبابه وتفسيرات مقنعة لإصداره مثل هذا القرار.

كما استنكر قرار وزير التعليم بربط تسليم الطلاب الكتب الدراسية بدفع المصروفات والذي أثار غضب واستياء كل الأسر المصرية.

ربط تسلم الكتب بسداد المصروفات الدراسية الدراسي الجديد 2021 عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تقليل الكثافات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النائب السيد شمس الدين جائحة فيروس

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