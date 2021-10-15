الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير الطرق الجديدة ويناقش العاملين بكوبرى سمير غانم

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شينزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. 

وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شينزو آبي والقاهرة الجديدة مرورًا بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال. 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي قام كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجاري تطويرها حاليًا في منطقة القاهرة الجديدة وهي محور مصطفى كامل، محور  يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات والذي يحتوي على ٣ أعمال صناعية وكباري سيارات وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولًا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة وإلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

واطلع الرئيس على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

أبرز إطلالات الرجال على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة (صور)

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

ختام فعاليات بطولة «آل الخيارى» الدولية للشطرنج بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير