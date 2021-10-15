القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي: سنظل درع مصر مقتدين بسيرة نبينا

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.

وجاء في البرقية: «تمر علينا هذه الأيام ذكرى عطرة وهي ذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه، أسأل الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير و اليمن و البركات».

وتابع: «بهذه المناسبة المباركة فإنني ورجال القوات المسلحة نهنئ سيادتكم مؤكدون أن مصر ستبقى وطناً عزيزاً أمناً لكل المصريين بعطاء وتضحيات أبنائها مقتدين في ذلك بسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه مستعدين للبذل والفداء لتظل قواتنا المسلحة درعأً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم».

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.