أحدثها اليوم.. أبرز تفجيرات المساجد في أفغانستان

شهدت الفترة الماضية عدة حوادث استهدفت مساجد في مدن أفغانية منها العاصمة كابول، وخلال شهر أكتوبر الجاري حدثت 3 هجمات إرهابية استهدفت عددا من المساجد أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وترصد «الدستور» من خلال التقرير التالي أبرز حوادث استهداف المساجد في أفغانستان.

انفجار مسجد بولاية قندهار خلال صلاة الجمعة

أعلنت مصادر أفغانية، صباح اليوم، إصابة أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر حادث تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان، سعيد خوستي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، لافتا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر صحي تأكيده بأن الانفجار خلف 33 قتيلا و72 جريحا على الأقل، بينا تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية عن 37 قتيلا و67 جريحا.

وأشارت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.

وحتى الان لم يتبن أي جهة مسؤولة عن الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

تفجير مسجد بولاية قندوز الجمعة الماضية

والأسبوع الماضى، تبني تنظيم داعش الإرهابي، التفجير الانتحاري في مسجد بولاية قندوز الأفغانية.

وكان نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، أعلن انذاك مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد شيعي كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وقال عبيد إن التفجير وقع حينما تسلل انتحاري بين المصلين المتواجدين بالمسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة، مضيفًا أن غالبية ضحايا الانفجار لقوا حتفهم على الفور.

وتابع عبيد "أود أن أؤكد لأخواننا الشيعيين أن حركة طالبان مستعدة لضمان سلامتهم".

وشهدن مدينة خان اباد انفجارا دمويا خلال صلاة الجمعة، حيث كانت الأعداد كبيرة داخل المسجد.

وذكر الشاهد علي رضا أنه كان يصلي وقت الانفجار وأفاد بأنه رأى العديد من الضحايا.

وقال مسؤولون في المدينة، إن التفجير نُفذ من قبل انتحاريين، بالتزامن مع انتهاء صلاة الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يبحثون في المسجد المدمر وينقلون الجثت من موقع الحادث المروع إلى سيارة إسعاف.

انفجار مسجد عيد كاه فى كابول

وفى بداية الشهر الجارى، أسفر هجوم بقنبلة في كابول عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين قرب مسجد عيد كاه.

وحدث التفجير أثناء مجلس عزاء والدة المتحدث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة ذبيح الله مجاهد.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرين إثر هجوم بقنبلة هو الأول منذ أكثر من شهر في كابول، ووقع بعد ظهر الأحد قرب مسجد عيد كاه أين كانت حركة طالبان تنظم مجلس عزاء لوالدة أحد قيادييها، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

وصرح مصدر مسؤول انذاك بأن الهجوم أوقع خمسة قتلى على الأقل و11 مصابا، وأن الضحايا مدنيون وعناصر من حركة طالبان، مضيفا "اعتقلنا أيضا ثلاثة أشخاص على صلة بالتفجير، موضحا أنه تم تفجير القنبلة التي وضعت عند مدخل المسجد عندما غادر المصلون المبنى بعد تقديم تعازيهم لمجاهد.

انفجار مسجد فى شاكاردارا بالعاصمة كابول..

وفى يوم الجمعة 14 مايو الماضى وقع انفجار داخل مسجد في منطقة شاكاردارا بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأفاد مصدر أمني أن عبوات ناسفة كانت مزروعة في حرم المسجد انفجرت خلال صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل إمام المسجد المفتي النعمان.

من جانبها، أعلنت قوات الشرطة مقتل 12 شخصا بينهم إمام المسجد، وجرح أكثر من 15 آخرين، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.