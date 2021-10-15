الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 30 ألف قرص أدوية مهربة ومجهولة المصدر فى القاهرة

اقرص مخدره
اقرص مخدره

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط 30 ألف قرص أدوية مؤثر على الحالة النفسية ومخدرة مهربة جمركياً ومجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وبحوزته 30 ألف و430 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة مدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة 30 ألف قرص أدوية مؤثر على الحالة النفسية مهربة جمركيا

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