الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. أحمد السقا ينفي تهميشه للأجيال السابقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الفنان أحمد السقا، إنه لم يقصد ما وصل للناس من حديثه، نافيًا تهميشه الأجيال التي سبقته.

وأضاف “السقا” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:"مقدرش أقول كده.. الأجيال اللي سبقتنا كلهم نجوم وأساتذة كبار.. ما قصدته أن السينما قبل دخوله جيلنا في نهاية التسعينات ومطلع الألفية كانت مخنوقة ودخلت في مرحلة جديدة بتواجدنا".

كانت الفنان أحمد السقا، خلال تكريمه في افتتاح مهرجان الجونة مساء أمس الخميس، بسبب تصريحاته بأن "السينما قبل دخوله جيله كانت في منطقة، وهو وجيله الذين بدأوا في نهاية التسعينات نقلوا السينما لمنطقة أخرى أفضل".

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