الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: استمرار عمل القوافل الطبية بالوادى الجديد والشرقية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار العمل بالقافلتين الطبيتين، اللاتين تم إطلاقهما أمس الخميس، ولمدة يومين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق؛ أبو هريرة مركز الفرافرة بالوادى الجديد، الخضاروة مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الآشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ181 ألفًا و505 مواطنين، من خلال 157 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 30 ألفًا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفًا و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفت إلى تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان قوافل طبية حياة كريمه

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