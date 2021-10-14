الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجونة 2021.. ريهام حجاج تتألق بفستان محتشم من تصميم العالمى زهير مراد (فيديو)

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تألقت الفنانة ريهام حجاج، مساء اليوم الخميس،  بفستان محتشم من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت، منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وبدأ الضيوف المشاركون في الحفل بالتوافد استعدادا للمشاركة بالمهرجان، على رأسهم الفنانة نسرين طافش وبشرى وأروى وناردين فرج.

وأعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

 

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