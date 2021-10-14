وزير الرياضة ينقل تحيات الرئيس السيسى للمشاركين فى بطولة العالم للرماية

ألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة في حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية المقام حاليا في العاصمة الإدارية، قائلا: "اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع المشاركين في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تحتضنها مصر".

وأضاف الوزير: "نلتقي اليوم في واحدة من أهم المناسبات الرياضية العالمية التي تحتضنها الدولة المصرية وتقام منافساتها في مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، والتي تعد أحد أهم المعالم الرياضية الحضارية علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وعلي مستوي العالم لما تمتلكه من إمكانات هائلة تم إنشاؤها وفقاً لأعلي المواصفات والمعايير العالمية التي جعلتها تضاهي وتفوق كبرى القرى الأوليمبية في مختلف دول العالم".

ولفت الدكتور أشرف صبحي في كلمته إلى مجهودات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية بكافة أجهزتها التي كان لها الفضل الكبير في خروج هذا الصرح العظيم إلي النور.

وأعرب الوزير عن بالغ التقدير لجميع المؤسسات الرياضية الدولية لثقتها الكبيرة في قدرات الدولة المصرية وامكاناتها علي احتضان مختلف منافساتها واستضافة الوفود المشاركة من لاعبين وإداريين وفنيين وجماهير الرياضة العالمية ضيوفاً كراماً على أرض مصر.

يذكر أن مصر تستضيف في الفترة 11- 18 أكتوبر الجاري، بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقام منافساتها على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.