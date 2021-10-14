المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة: جماعة الحوثي غير مؤمنة بالسلام

أكدت اليمن مواصلة الحكومة والشعب اليمني جهود مواجهة انقلاب الحوثي واستعادة الدولة والمضي في معالجة التحديات الاقتصادية، ولن تثنيهم عن ذلك أعمال الإرهاب والتخريب وآخرها محاولة استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة، الأحد الماضي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في بيان ألقاه اليوم أمام مجلس الأمن في جلسته حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، إن عودة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، يعد تعبيرا واضحا عن إصرار الحكومة على العمل حتى في أصعب الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار ولتقديم الخدمات لأبناء الشعب اليمني، وتعبيرا صريحا عن سعيها بنية صادقة لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض الذي يشكل خارطة طريق وضمانة لتوحيد الصفوف ويجب أن يكون تنفيذه اليوم قبل الغد مؤشراً مهما لدعم مسيرة استعادة الدولة ومواجهة المخاطر التي تحدق بالجميع .

وجدد السفير اليمني، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وإنهاء الحرب التي لم تَجلِبُ سوى المعاناة لليمنيين والدمار لمقدراتهم، معربا عن أمله بأن تسهم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في التوصل إلى سلام عادل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

ولفت إلى أن الحكومة عبرت طوال الفترة الماضية عن تعاطيها وانخراطها الإيجابي مع جهود السلام، وقدمت الكثير من التنازلات لإنهاء هذا الصراع، إلا أن المليشيات الحوثية رفضت كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إنهاء الحرب ولم تُقابل تعاون الحكومة وانفتاحها سوى بمواصلة حربها العبثية وإطلاقها للصواريخ الباليستية التي تدك بها منازل المدنيين ومخيمات النازحين، وتختطف بطائراتها المسيرة وبنيران قناصتها وبألغامها المحرمة أرواح المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.

جرائم بربرية

وتابع السفير اليمني: إن العالم جريمة إعدام الحوثية 9 مواطنين يمنيين أبرياء بينهم طفل قاصر، بطريقة وحشية بربرية شبيهة بجرائم تنظيمي القاعدة وداعش، وقبلها جريمة استهداف وتدمير ميناء المخا المدني والاستهداف الجبان بالصواريخ الباليستية لمنزل محافظ مأرب الذي يقطنه الأبرياء من النساء والأطفال، والاستهداف المتكرر للبنى التحتية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها ومدينة خميس مشيط ومطار الملك عبدالله بجازان بالطائرات المسيرة.

واعتبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير السعدي، كل هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق اليمنيين، بمثابة رسائل للمجتمع الدولي ولهذا المجلس تؤكد أن تلك المليشيات غير مؤمنة بالسلام وأنها لا تستطيع العيش إلا في مستنقع الحرب والدمار وسفك الدماء.. مجددا مطالبة اليمن لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى الطرق وتجنبيهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة، وإدانة ما ترتكبه تلك المليشيات من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الأعراف الإنسانية.

حجم معاناة اليمنيين

كما قال: استمعنا كثيراً في هذا المجلس حول حجم المعاناة التي يعيشها اليمنييون اليوم، والآثار التي قد تترتب إذا لم يتوقف الحوثيين عن حربهم والقبول بوقف إطلاق النار كأهم خطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وهنا أجدها فرصة للإشادة بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن، وندعوهم لرفع مستوى الشراكة مع الحكومة اليمنية للوصول لهدفنا المشترك في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتجديد الدعوة للمجتمع الدولي لرفع مستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم المباشر عبر الحكومة اليمنية لتقديم الخدمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، كما ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، بما في ذلك من خلال مصارفة أموال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي، وهو إجراء لا يتطلب تخصيص المزيد من التمويل، وسيعزز مباشرة قيمة الريال اليمني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي تخفيف حجم المعاناة الإنسانية التي تقود ملايين اليمنيين نحو خطر المجاعة.

ناقلة النفط صافر

واختتم السعدي البيان بقوله: "لقد تحدثنا كثيرًا حول ناقلة النفط صافر وحذرنا من تسرب النفط أو انفجار الناقلة، وعقد هذا المجلس جلستين خاصتين كان آخرها في 3 يوليو الماضي، ولكن للأسف لم يغير الحوثيين من أسلوبهم في استخدام الناقلة صافر كورقة لابتزاز المجتمع الدولي، وإذ نؤكد استعداد الحكومة اليمنية للمساهمة في أي جهد من شأنه تجنيب اليمن ودول المنطقة والعالم الخطر الذي تشكله الناقلة، إلا أننا نحذر من الوقوع في فخ الحوثيين من خلال اقتراح حلول جديدة تمكن المليشيات من المماطلة والابتزاز لسنوات أخرى، ولذا ندعو هذا المجلس الموقر لاتخاذ خطوات عملية حاسمة لممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف مماطلتها والسماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة لإجراء التقييم والإصلاحات اللازمة دون تأخير".