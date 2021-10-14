لأول مرة.. أجواء المولد تعود للقاهرة بمهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

يستعد الحرم اليوناني في منطقة وسط البلد لاحتضان فعاليات مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية أول احتفالية للمولد النبوي بكافة أجوائها التراثية والصوفية، مساء السبت المقبل.

وتتجسد أجواء المولد الروحانية بكافة تفاصيله وألعابه بين عروض التنورة والزفة والعروسة والنيشان والأطعمة الشعبية، تزامنا مع انطلاق النسخة الأولى من مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الإنشاد الديني في مصر، بواقع سبع حفلات غنائية متتالية بمشاركة المطرب علي الهلباوي وفرقة الحضرة والمطرب وائل الفشني وفرقة المولوية مع عامر التوني وفرقة مشروع روح.

ويقدم مهرجان تجلي للجمهور من مختلف الأعمار تجربة تعايشية مع روح أجواء المولد والصوفية بعد منع إقامته في القاهرة لعامين، في يوم احتفالي طويل يبدأ من الرابعة عصرا حتى منتصف الليل، وتفتتح عروضه الغنائية بعرضي مشروع روح والتوني من الخامسة مساء ومن ثم الإطلالة الخاصة لوائل الفشني في تمام السادسة والنصف مساء، ومن بعده عرض المولوية مع عامر التوني واستعراض الزفة والتنورة حتى ظهور فرقة الحضرة في التاسعة والنصف مساء وصولا لوضع مسك الختام على اليوم الاحتفالي بحفل علي الهلباوي في تمام العاشرة والنصف مساء.

ويأتي مهرجان تجلي في افتتاحية سلسلة حفلات تجربة "جريك بيتس"، التي تقدم توليفة حفلات غنائية أسبوعية على مدار العام تضم كل منها تيمة مختلفة من حيث نوعية الألوان الموسيقية بين الراب والبوب والأندرجرواند والطرب الأصيل والموسيقى الغربية في محاول لإرضاء كافة الأذواق الموسيقية لدى مختلف فئات الجماهير.

ويأتي مهرجان تجلي في افتتاحية سلسلة حفلات تجربة "جريك بيتس"، التي تقدم توليفة حفلات غنائية أسبوعية على مدار العام تضم كل منها تيمة مختلفة من حيث نوعية الألوان الموسيقية بين الراب والبوب والأندرجرواند والطرب الأصيل والموسيقى الغربية في محاول لإرضاء كافة الأذواق الموسيقية لدى مختلف فئات الجماهير.

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية

مهرجان تجلي للموسيقى الصوفية