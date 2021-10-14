منة شلبى تخطف الأنظار.. وإطلالات رائعة ليسرا وبشرى بمهرجان الجونة 2021

شهدت مدينة الجونة مساء أمس انطلاق المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات بإطلالات صيفية أنيقة.

وحضر المؤتمر الصحفي رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان وشقيقه سميح ساويرس مؤسس الجونة، والنجمة يسرا والفنانة بشرى وانتشال التميمي مدير المهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، والفنانة منة شلبي وغيرهم.

منة شلبي

منة شلبي

خطفت النجمة، منة شلبي الأنظار على موقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها بالمؤتمر الصحفي مرتدية فستان قصير أسود اللون مقلم، وفوقه ارتدت بليزر، ورفعت شعرها لأعلى على هيئة كعكة، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية أنيقة، كما ارتدت الكمامة أيضًا، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

أروى جودة

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة، بفستان قصير ناعم، به رسومات ملونة، ونسقت معه حذاء باللون الفوشيا، ذي كعب عال، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا لتبدو بطبيعتها، وحملت حقيبة صغيرة باللون الموف، كما حرضت على ارتداء الكمامة.

عمرو منسي

عمرو منسي

تألق عمرو منسي بقميص باللون الأزرق السماوي، وبنطال أوف وايت، ونسق مع إطلالته نظارة شمسية باللون الأسود.

إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي

اختارت المخرجة إيناس الدغيدي، ارتداء ملابس كاجول، عبارة عن بنطال جينز، وبلوزة سوداء اللون، أوف شولدر، وجعلت شعرها الأشقر، منسدلا، بشكل وايفي، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية.

بشرى

بشرى

اختارت بشرى، ارتداء فستان، قصير، باللوني الأبيض والأسود، بدون أكمام، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، ومن الناحية الجمالية تألقت بمكياج ناعم وهادئ يناسب إطلالتها، كما نسقت حذاء ذو كعب عالي أسود اللون.

وتنطلق فاعليات الدورة الخامسة، لمهرجان الجونة السينمائي، بعد قليل، ومن المقرر أن يتم تكريم النجم أحمد السقا، فى حفل افتتاح المهرجان، حيث سيتم منحه جائزة الإنجاز الإبداعى، كما سيفتتح المهرجان، معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكى، تكريمًا له، وإحياءً للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته.