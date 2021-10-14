نيوزيلندا تسجل أعلى زيادة بإصابات كورونا في 6 أسابيع

سجلت نيوزيلندا اليوم الخميس أعلى زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في ستة أسابيع ورُصدت كل الحالات في أوكلاند مما أثار احتمال تمديد الإغلاق في أكبر مدن البلاد لما بعد الأسبوع المقبل.

وتُفرض حاليا قيود تلزم نحو 1.7 مليون شخص في أوكلاند بالبقاء في منازلهم حتى يوم الاثنين إذ يسعى المسؤولون لوقف انتشار المتحور دلتا+ شديد العدوى من الفيروس في أول موجة كبيرة من التفشي في البلاد منذ بدء الجائحة.

وقال جرانت روبرتسون نائب رئيس الوزراء إن ارتفاع الحالات في أوكلاند كان متوقعا "لكنها تزيد بمعدل أسرع" وألقى اللوم في الانتشار على التجمعات في المنازل بالمخالفة للقانون.

وسجلت نيوزيلندا 71 إصابة جديدة رُصدت كلها في أوكلاند بالمقارنة مع 55 حالة أمس.

وتلقى 2.49 مليون من سكان نيوزيلندا التطعيم كاملا أي بنسبة 59 بالمئة من المؤهلين للحصول عليه ووعد المسؤولون بإنهاء الإغلاق عندما يجري تطعيم 90 بالمئة من السكان.