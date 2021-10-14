في ذكرى محمود ياسين.. أسباب مرض ألزهايمر وطرق التعامل معه

يصادف اليوم 14 أكتوبر ذكري رحيل الفنان محمود ياسين ، حيث إنه رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد مشوار كبير من الأعمال الفنية المميزة، وقد رحل بعد صراع مع مرض ألزهايمر.

ووفقًا لموقع “medicalnewstoday” نرصد ما هي أسباب مرض ألزهايمر والأعراض وطرق العلاج.

ما هو مرض ألزهايمر؟

مرض ألزهايمر هو حالة تؤثر على الدماغ، قد تكون الأعراض خفيفة في البداية وتصبح أكثر حدة بمرور الوقت، وسمي على اسم الدكتور ألويس ألزهايمر، الذي وصف الحالة لأول مرة في 1906 مصدر موثوق.

أعراض مرض ألزهايمر

مرض ألزهايمر هو حالة تقدمية، مما يعني أن الأعراض تزداد سوءًا بمرور الوقت يعد فقدان الذاكرة سمة أساسية، ويميل إلى أن يكون أحد الأعراض الأولى التي تظهر، تشمل أعراض مرض الزهايمر ما يلي:

- فقدان الذاكرة: قد يواجه الشخص صعوبة في استيعاب المعلومات الجديدة وتذكر المعلومات، ويمكن أن يؤدي إلى:

مشاكل في التعرف: قد يصبح الشخص أقل قدرة على التعرف على الوجوه أو الأشياء أو أقل قدرة على استخدام الأدوات الأساسية، هذه المشاكل ليست بسبب مشاكل في البصر.

مشاكل في الإدراك المكاني: قد يواجه الشخص صعوبة في توازنه، أو التعثر، أو انسكاب الأشياء في كثير من الأحيان، أو قد يواجه صعوبة في توجيه الملابس إلى جسده عند ارتداء الملابس.

مشاكل في التحدث أو القراءة أو الكتابة: قد يواجه الشخص صعوبات في التفكير في الكلمات الشائعة، أو قد يرتكب المزيد من الأخطاء في الكلام أو التهجئة أو الكتابة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك: قد يتعرض الشخص لتغييرات في الشخصية والسلوك والتي تشمل:

- الشعور بالضيق أو الغضب أو القلق أكثر من ذي قبل.

- فقدان الاهتمام أو الدافع للأنشطة التي عادة ما يستمتعون بها.

- فقدان التعاطف.

- سلوك قهري أو مهووس أو غير لائق اجتماعيًا.

العلاجات لمرض ألزهايمر

لا يوجد علاج معروف لمرض الزهايمر، ولا يمكن عكس موت خلايا الدماغ، ومع ذلك ، يمكن أن تخفف العلاجات من أعراضه وتحسن نوعية حياة الشخص وعائلته ومقدمي الرعاية له.

فيما يلي عناصر مهمة في رعاية مرض ألزهايمر:

- الإدارة الفعالة لأية حالات تحدث بجانب مرض ألزهايمر.

- الأنشطة وبرامج الرعاية النهارية.

- إشراك مجموعات الدعم والخدمات.