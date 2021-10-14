«جلوبل إك» البريطانية تستثمر فى محطة بنبان للطاقة الشمسية بمصر

نظمت السفارة البريطانية بالقاهرة، مساء الأربعاء، احتفالا بمناسبة استثمار شركة جلوبل إك Globeleq البريطانية في قطاع الطاقة المتجددة المصري، من خلال شرائها محطة إيه أر سي (ARC ) للطاقة المتجددة (66 ميجاوات) الواقعة في محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان في مصر.



وأعرب السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي فى الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بتمسك جلوبل إك بسوق الطاقة المتجددة في مصر.

وأضاف انه بينما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر COP26 لتغير المناخ، في غضون أسبوعين فقط، تسلط استثمارات مثل هذه الضوء على النمو النظيف، وهو محور برنامج التجارة لدي المملكة المتحدة.



وأكد أن بريطانيا ستواصل دعمها لاستراتيجية مصر الطموحة للطاقة المستدامة.. معبرا عن التهنئة لـجلوبل إك على هذا الإنجاز الذي وصفه ب" الهام".



كما أعرب عن التطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات البريطانية "عالية القيمة والبارزة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر في المستقبل".



ومن جانبه، قال مايك سكولي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبل إك ان، هذه الصفقة تتيح فرصة ممتازة للحصول على أصول تشغيلية مع فريق راسخ.



وأشار إلى ن الحكومة المصرية حددت أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، "وكواحدة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة في أفريقيا، يسعدنا دعم مصر للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة".



كما قال برتراند دي لا بورد، الرئيس الدولي للطاقة والتعدين في مؤسسة التمويل الدولية IFC "بصفتنا مستثمرًا استراتيجيًا طويل المدي يتمتع بأداء تشغيلي ممتاز في مجال الطاقة المتجددة، فإننا ندعم بالكامل صفقة جلوبل إك".



وأوضح أن الشركة تواصل إنشاء مشاريع الطاقة المستدامة، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة بأسعار معقولة.



وتم تطوير محطة ايه ار سى للطاقة الشمسية من قبل تحالف يضم ساسى انرجيا وانارة و ديزيرت تكنولوجيز في الجولة الثانية من برنامج التعريفة الجمركية الرائد للحكومة المصرية.



وتوفر المحطة الكهرباء النظيفة للشركة المصرية للكهرباء والنقل (EETC) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.



وتم تمويل المشروع من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ومجموعة (CDC) المساهمة في جلوبل إك، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي الأوروبي، ومؤسسة التمويل فايننس أن موشن.



وستوفر جلوبل إك خدمات إدارة الأصول وستشرف على مقاول التشغيل والصيانة.



وسيتم ربط ARC بمركز جلوبل إك للمراقبة ومقره كيب تاون، جنوب أفريقيا.



وتعد مصر سوقًا رئيسيًا لشركة جلوبل إك ، كما يعد شراء محطة ايه ار سى ARC بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء منصة لدعم المزيد من الاستثمارات في البلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين طاقة البطاريات، وعلى المدى الطويل، تحلية المياه و مشاريع الهيدروجين الخضراء.