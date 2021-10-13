رشا أبوشقرة: فوزى بمنصب نائب رئيس لجنة «المرأة الإفريقية» تتويج لجهود السيسى

أكدت النائبة رشا أبوشقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي اليوم الأربعاء تتويج وتأكيد لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في القارة السمراء.

وقالت أبوشقرة إن جهود الرئيس السيسي في المحافل الإفريقية وحرصه على حضور كل الفعاليات الإفريقية والدعم المستمر لقضايا الأشقاء الأفارقة والزيارات المتلاحقة كانت أساس فوزي بهذا المنصب الإفريقي.

وأضافت أن تطوير العلاقات المصرية الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد واستمرار التواصل ورفع مستوى العلاقات إلى المستوى الرئاسي والوزاري، كان شاهدا اليوم خلال عملية الاقتراع على منصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، مشددة على أن مصر في قلب إفريقيا، وإفريقيا في قلب ووجدان الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا.

ونوهت بأن العلاقات المصرية الإفريقية منفتحة على بعضها البعض ونسعى إلى تطويرها إيمانا بدور مصر الإفريقي واعتبار القارة السمراء وطنا للمصريين وجزءا أصيلا من موقعها الجغرافي والتاريخي، مشيدة بمدى الحفاوة والترحيب اللذين ظهرا منذ وصول الوفد المصري إلى جيبوتي للمشاركة في هذه القمة البرلمانية الإفريقية.

وحول أهم القضايا والتشريعات التي تنتوي العمل بها خلال هذه الدورة من البرلمان الإفريقي، لفتت أبوشقرة إلى أن كافة القضايا المصرية عنوان رئيسي في أجندتها التشريعية في البرلمان الإفريقي، مؤكدة أنها ستكون قضية حماية المرأة من التحرش وعدم تعرضها للعنف ضمن أولويات أجندتها التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

ووجهت أبوشقرة الشكر للقيادة المصرية على منحها شرف تمثيل مصر من خلال الترشح لهذا المنصب وكذلك الدفع بالشباب في هذه المناصب الدولية، متعهدا بأن تكون خير ممثل للدولة المصرية في هذا المنصب الجديد.

كما وجهت الشكر لجميع الدول الإفريقية الأعضاء في البرلمان الإفريقي على شرف نيلها وانتخابها في هذا المنصب، مؤكدا أن هذا الفوز هو خير تعبير عن قوة العلاقات المصرية الأفريقية مع الدول الأشقاء في القارة السمراء.

وفازت النائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي بعد حصولها على 80 % من الأصوات مقابل 20 % لمرشحة جمهورية مالي.

وأجرت لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.