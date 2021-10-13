لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

كشف فريق البحث الجنائي بالفيوم في واقعة العثور على جثة عجوز في صندوق القمامة بمدينة طامية التابعة لمحافظة الفيوم، مقطع فيديو مدته ١٣٠ ثانية رصد استدراج المدينة في آخر ظهور لها، أمام منزلها وخروجها جثة في “شوال” إلى توكتوك كانت تستقله إحدى المتهمات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة ملقاة في صندوق القمامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية وتبين من التحريات الأولية والمعاينة بوجود قطع ذبحي برقبة المتوفاة مما أدى إلى وفاته.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد هاني تعيلب أن المتهمين هم جارتها وتدعى كريمة بالعقد السادس من عمرها ونجلتها وتدعى"دنيا م ل" بالعقد الرابع من عمرها، واللاتي قامت باستدراج العجوز إلى منزلها من أجل انتزاع قرطها الذهبي من أذنها وما أن قاومتهم انهالا عليها بآلة حادة على الرأس مما تسبب في تهشيم رأسها ولفظت أنفاسها في الحال، وقاموا بالتخلص من جثتها بوضعها بجوال مخصص للقمامة.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.