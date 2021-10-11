تفاصيل مثيرة في العثور على طفلة رضيعة داخل عقار بالمرج (فيديو)

عثر سكان أحد العقارات بمنطقة المرج طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها يوماً واحد بعد أن تركتها سيدة أربعينية أمام منزل صديقتها على أمل أن تأخذها وتقوم بتربيتها، وقام سكان العقار بإبلاغ رجال الأمن وبالبحث والتحقيق تمكنوا رجال الشرطة من إلقاء القبض على السيدة.

التقت "الدستور" بسكان العقار الذين عثروا على الطفلة وقاموا بالإبلاغ عن الواقعة.

في البداية قال أشرف المصري أحد سكان العقار ورئيس اتحاد الملاك، إنه تفاجأ بعد عودته من العمل بالعثور على طفلة رضيعة أمام شقة جارته، وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار والتي ظهر فيها السيدة ترتدي عباءة سوداء، وكمامة تغطي وجهها، وحجاب أسود، بدينة الجسد، يظهر عليها التقدم في السن، ممسكة بحقيبة بيضاء في يدها، ودخلت أحد العقارات وألقت بالطفلة ثم هربت.

وأضاف أنه قام بتصوير الطفلة ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أملاً منه أن يتعرف عليها والديها، يستكمل أن الكثير من سكان العقار طلب منه أن يأخذوا الطفلة لرعايتها لكنه رفض وتوجه إلى قسم الشرطة وقام بتقديم بلاغ يفيد بإيجاد طفلة ملقاة أمام منزل جارته.

وتابع أنه بمجرد إبلاغ الشرطة قامت بعمل تحرياتها وتمكنت من الوصول للسيدة والتي تعرف أم عمر واختارتها لتضع الطفلة لديها لمعرفتها بأنها أمينة وسوف تحافظ على الطفلة.

وتمكنت قوات الأمن بمنطقة المرج من إلقاء القبض على سيدة قامت بإلقاء طفلة داخل إحدى العقارات بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال متابعة كاميرات المراقبة وسؤال الجيران شهود العيان توصل رجال الأمن من تحديد هويتها والتوصل إليها وإلقاء القبض عليها واعترفت بارتكابها للواقعة.