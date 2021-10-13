«مشاجرة» تُسقط تاجر مخدرات في قبضة الأمن بالوراق

تواصل النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة والتشاجر بمنطقة الوراق.

وتبين أن المتهم نشبت بينه وبين أخرين مشاجرة بمنطقة الوراق، دفعته لاستخدام سلاح نارى كان يخفيه داخل منزله؛ وأطلق منه عدة أعيرة خرطوش فى الهواء أدت لإصابة شخصين.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما عثر بحوزته على مواد مخدرة عبارة عن حشيش و أقراص، تم تحريزها.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما أمرت بعرض السلاح على المعمل الجنائى؛ وطلبت تقرير وافً عنه.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل متهم بالتشاجر وإصابة شخصين وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بمنطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.