الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطل بسوهاج يحول مدخرات العاملين بالخارج للعملة المحلية

أموال
أموال

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص مشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها للعملة الوطنية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بالاشتراك مع آخر، يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج.

حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، المتواجد حاليًا خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بقيمة 2 مليون جنيه ،20 ألف دولار أمريكي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية مدخرات العاملين مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار في النقد الاجنبي الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

الرئيس السيسي: حريصون على الاستفادة من الخبرات المجرية في مختلف المجالات

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

أمطار ورياح و«ليل لطيف».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم

حريق بقاعة «افتتاح مهرجان الجونة» (صور)

السيطرة على حريق قاعة المؤتمرات بمهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين في الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال