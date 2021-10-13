سقوط عاطل بسوهاج يحول مدخرات العاملين بالخارج للعملة المحلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص مشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها للعملة الوطنية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بالاشتراك مع آخر، يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج.

حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، المتواجد حاليًا خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بقيمة 2 مليون جنيه ،20 ألف دولار أمريكي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.