الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

اليوم.. نظر دعوى عريان فهيم ضد منة فضالي في قضية «سعر الذهب»

عريان فهيم و منة
عريان فهيم و منة فضالي

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من رجل أعمال يدعى عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي، يتهمها بــ"التشهير ونشر أخبار كاذبة"، بشأن محلات مجوهراته.

وطلب مقيم الدعوى تعويض مالي قدرة 3 ملايين جنيه من “فضالي”، مشيرًا إلى أنها حاولت الفصال أثناء شرائها قطع مشغولات ذهب من محل مجوهراته، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فقامت بتوجيه سيل من الإهانات له واتهامات جزافية تسببت  له في أضرار مادية ونفسية جراء تصريحاتها ضده.

كان المحامي سمير صبري، قد تقدم موكلًا عن عريان فهيم الجواهرجي، بدعوى تعويض ضد الفنانة منة الفضالي، واتهمها بتعمد نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني، وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير به وبسمعته التجارية وإهانته.

وأشار “صبري”، إلى أن الفنانة منة فضالي ذهبت لشراء مشغولات ذهبية من مجوهرات عريان فهيم في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وعندما حاولت تنزيل الأسعار بـ"الفصال" فوجئت بالرفض.

وأضاف أن "فضالي" هاجمت فهيم؛ بسبب موقفه بـ “رفض الفصال” عدم تنزيل الأسعار لها، كما أرادت، وبعد خروجها دون شراء، أرسلت مكالمات صوتية تحتوي على عبارات إهانة لموكله.

وقدّم "صبري" المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية، وطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويض 3 ملايين جنيهًا، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفضالي المخالف للقانون، وقيدت الدعوي برقم 138 لسنة 2019 وحدد لنظرها جلسة 2 مايو 2019، أمام محكمة 6 أكتوبر.

 

المحكمة الاقتصادية نشر أخبار كاذبة ملايين جنيه تعويض المحامي سمير صبري مشغولات ذهبية الفنانة منة فضالي

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