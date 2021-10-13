الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

سول: سننظر فى إدخال تدبير«تصريح اللقاح» من أجل عودة الحياة لطبيعتها

جريدة الدستور

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو- جيوم، أن بلاده ستنظر في إدخال نظام "تصريح اللقاح "vaccine pass" للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، بينما تستعد البلاد لاعتماد خطة “التعايش مع "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء، ألمح كيم إلى تخفيف إجراءات الوقاية من الفيروس في إطار الخطة الجديدة التي من المتوقع أن تبدأ في 9 نوفمبر المقبل، مشددا على أن هذا لا يعني أنه يجب على البلاد أن تتخلى عن حذرها من الفيروس، حيث بموجب الخطة الجديدة، سيتم التعامل مع كوفيد-19 على أنه مرض تنفسي معد مثل الأنفلونزا الموسمية.

وقال كيم - خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة الحكومية: "لا نقول إنه على الناس خلع كماماتهم على الفور، على الرغم من أننا قد نخفف إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه يجب علينا أيضا الاستعداد لأسوأ حالة ممكنة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار بأن تصريح اللقاح سيسمح للأفراد المطعمين بشكل كامل بالوصول إلى مرافق متعددة الاستخدامات، مع زيادة سرعة التطعيمات".

من ناحية أخرى، أكد مصدر كورى جنوبي مسئول، أن بلاده والولايات المتحدة اتفقا على النظر في إقامة حوار دفاعي ثنائي جديد على مستوى العمل يهدف إلى تعزيز التعاون بين مبادرات السياسة الإقليمية.

وقال المصدر إن سول وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن دراسة منصة الحوار على مستوى العمل لإيجاد صلة بين استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ وسياسة الجنوب الجديدة السابقة، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى أي قرار بشأن متى وما إذا كان سيتم إطلاق هذا وكيف سيتم تطويره.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت- الشهر الماضي- فكرة إنشاء قناة حوار غير رسمية خلال محادثات الدفاع نصف السنوية للحلفاء، والتي تسمى كوريا والولايات المتحدة "حوار الدفاع المتكامل" حيث تضغط واشنطن لحشد حلفائها الديمقراطيين الإقليميين لمواجهة تعنت الصين المتزايد.

تصريح اللقاح سول كوريا الجنوبية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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