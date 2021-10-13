محافظ مطروح يلتقى أهالى قرية تل العيس بمدينة العلمين

إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم مع عدد من أهالي قرية تل العيس بمدينة العلمين بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والنائب حسن أبو قديره والمهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة العلمين والمهندس سعيد الحفيان والحاج رزق أبو وافى ومديري المديريات والإدارات المعنية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

محافظ مطروح يلتقى أهالى قرية تل العيس



جاء ذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع أهالي مطروح وبحث مشاكلهم ومطالبهم ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والقومية التى تقيمها الدولة بمدينة العلمين.



وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق المصلحة والمنفعة العامة مع الحفاظ على حق المواطنين وعدم المساس بحقوقهم وصرف التعويضات المستحقة لهم، والتنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتوفير الأماكن البديلة، مع مراعاة الترابط والبعد الاجتماعى لأهالي المنطقة، وتأكيد القيادة السياسية أنه لن يضار أي مواطن مع إقامة تلك المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقق التنمية المنشودة ومستقبل أفضل للوطن.

محافظ مطروح يلتقى أهالى قرية تل العيس

وكان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إجتماعاً موسعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية واستكمال أعمال مد البنية التحتية بعدد من المناطق للتيسير على المواطنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والادارات بالمحافظة والشركة المنفذة وباسط جعفر مسئول لجنة الانارة بمدينة مرسى مطروح.



محافظ مطروح يلتقى أهالى قرية تل العيس



وتم مناقشة الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية ومراجعة تغطية الكابلات الكهربائية بعد تحويلها إلى أرضية ومراجعة شبكة خطوط مياه للبدء في رصف شارع الإمام مالك حتى نادى الطلائع كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية حتى نهاية الشارع فور الانتهاء من مد جهاز مشروعات الصرف الصحى لتوسعاته الجديدة للتيسير على المواطنين واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال أعمال الجزء المتبقى من الشارع مع مراعاة استيعاب الخطط المستقبلية بالمنطقة.