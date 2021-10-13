استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 13-10-2021

حافظ سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك على مستوياته المستقرة أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 13-10-2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية منذ مطلع شهر أكتوبر الجارى.



سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-10-2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.326 جنيه و52.376 جنيه، حيث بلغ سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.813 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.272 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.45 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.179 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.46 جنيه وبلغ سعر البيع 52.179 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.230 جنيه للشراء و52.179 جنيه للبيع، كما سجل سعر دينار كويتي "تحويل" 49.2304 جنية للشراء، و52.1797 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية 48.439 جنيه للشراء، 52.213 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.2824 جنيه للبيع.

يشار إلى أن دولة الكويت تحافظ على معدلات مستقرة من إصابات ووفيات مواطنيها بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات اليومية أمس الثلاثاء 42 حالة إصابة محلية، ليصل إجمالى الإصابات نحو 412121، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 409046 ، والوفيات 2455.

كما أصدر الطيران المدني الكويتى، قرارا ببدء تطبيق قرار السماح بدخول الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ 18 سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح.