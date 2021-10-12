الحماية المدنية بالغربية تنقذ قطة عالقة فى أحد المنازل

أنقذت الحماية المدنية بمحافظة الغربية قطة عالقة في أحد المنازل بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى بسماع صوت قطة عالقة بأحد المنازل بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا وصعوبة إنزالها، وتبين أن القطة سقطت في منور أحد الأبراج السكنية.

وعلى الفور انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ، وتم إنزال القطة وسط حالة من الفرحة بين الأهالي، الذين قدموا الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة استجابتهم والتعامل مع البلاغ وإنقاذ القطة.