الرئاسة: تجمع فيشجراد يدعم موقف مصر فى أزمة سد النهضة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تجمع فيشجراد متفهم بشكل كبير لموقف مصر فى أزمة السد الإثيوبي، خاصة أنه موقف عاقل ورشيد ومصر تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي فى أزمة السد الإثيوبي وتوقيع اتفاق قانوني ملزم فى أزمة السد الإثيوبي.

وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر من الدول التى تعاني من الفقر المائي، فنصيب الفرد من الماء في العام أقل من 600 متر مكعب والرئيس السيسي أكد ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لحل أزمة السد الإثيوبي.