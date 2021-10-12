زعماء دول «فيشجراد» يثمنون جهود الرئيس السيسى فى قيادة مصر

أكد زعماء دول تجمع فيشجراد تثمينهم البالغ لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة مصر في إطار من السياسات المتوازنة والثابتة، جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس للمشاركة في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد بالعاصمة المجرية بودابست.

كما عبر رؤساء دول فيشجراد عن الحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر.

من جهته، وجه الرئيس في بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة، على استضافتها للمرة الثانية على التوالي لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد.

وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.