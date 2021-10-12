الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات موانئ البحر الأحمر

اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمر مثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 65 م طولي وغاطس 10 م وكذلك تمت متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا التي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي  بغاطس 17 مترا، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأكد وزير النقل أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندى.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة ميناء نويبع والتي تتضمن استكمال أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وإنشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع، وكذلك مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبني الإداري بالسويس، بالإضافة إلى استعراض رفع كفاءة ميناء الغردقة وتشمل استكمال أعمال إنشاء مبنى إداري خدمي واستثماري أمام ميناء الغردقة.

وزير النقل متابعة الموقف التنفيذى اليوم الحالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

السيسى: خطر الإرهاب فى مقدمة التحديات التى تواجه المنطقة وإفريقيا

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

الصحة: إطلاق استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة من 2022- 2026

ارتفعت 200 جنيه والطن يسجل 6800.. أسعار الدقيق في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

تلبية لدعوة بوتين.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يزور روسيا

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد