وزير النقل يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات موانئ البحر الأحمر

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمر مثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 65 م طولي وغاطس 10 م وكذلك تمت متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا التي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترا، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأكد وزير النقل أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندى.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة ميناء نويبع والتي تتضمن استكمال أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وإنشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع، وكذلك مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبني الإداري بالسويس، بالإضافة إلى استعراض رفع كفاءة ميناء الغردقة وتشمل استكمال أعمال إنشاء مبنى إداري خدمي واستثماري أمام ميناء الغردقة.