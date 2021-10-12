دراسة: إعلام الإخوان يواجه مستقبلًا مظلمًا

حذرت دراسة جديدة صادرة عن "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" من مخاطر توظيف جماعة الإخوان الإرهابية الإعلام في العالم العربي لخدمة مشروعها السياسي والترويج لأيديولوجيتها المتطرفة.

وأوضحت الدراسة، التي نشرها المركز، الإثنين، ضمن سلسلة اتجاهات حول الإسلام السياسي، أن الإعلام الذي يُعدُّ وسيلة فعالة لصناعة أو تحسين صورة الدول والمنظمات، تحوَّل لدى الإخوان إلى أداة جديدة لتسجيل فشل إضافي لهذا التنظيم أمام المجتمع، والتأكيد على أنهم غير جديرين بخدمة أوطانهم؛ بسبب تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن.

ولفتت الدراسة، المعنونة "إعلام الإخوان.. البداية والنهاية"، إلى أن الإعلام التابع للإخوان يواجه مستقبلًا قاتمًا، على خلفية المصير المظلم الذي تعيشه الجماعة في الوقت الحالي، والمواجهة التي تمت مع الإعلام الرسمي للحكومات العربية المكافحة للتطرف، وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات، في الفترة التي أعقبت أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي".

وشددت الدراسة على أن مصر كانت على رأس الدول العربية التي وقفت في وجه التمدد السياسي للجماعة، بعدما انكشفت أهداف التجربة الإعلامية للجماعة الإرهابية واعتماد خطابها الإعلامي على عدم المصداقية وعدم احترام ثقافة المجتمعات العربية وقيمها.

ونوهت إلى أنه برغم قصر الفترة الزمنية التي قضتها جماعة الإخوان في الحكم، فإن تلك الفترة أسهمت بشكل كبير في تشكيل رأي عام عربي أجمع على فشل هذه الجماعة الإرهابية في القيام بأي دور تنموي بمظلة وطنية، كما كشفت أن مستقبله إعلاميًا لن يكون أفضل منه سياسيًا.

وتقدم الدراسة قراءة نقدية للإعلام التابع للإخوان، والعمل على إظهار نقاط قوته وضعفه، وتهدف إلى استشراف مستقبل هذا الإعلام على خلفية الفشل السياسي الذي يواجهه؛ وذلك من خلال متابعة ما ينشره الإعلام الإخواني وملاحظته في وسائله المختلفة كأداة للتعرف على خطاب الجماعة الموجَّه إلى الرأي العام وطريقة عرض قضاياهم وخلافاتهم مع الحكومات العربية.

كما اعتمدت على دراسة وتحليل الأدوات التي تستخدمها هذه الجماعة، خصوصًا الكوادر البشرية، ومدى صلاحيتها لتقديم الرسالة الإعلامية في هذه اللحظة من التاريخ، ثم ربطها بالمتغيرات الجارية على الساحة المجتمعية لتقديم فهم أعمق لمستقبل الظاهرة الإعلامية أو السياسية.

الدراسة ألفها الكاتب المتخصص في قضايا الإسلام السياسي محمد خلفان الصوافي، وهو مدير إدارة الإعلام البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعمل في السابق باحثا في الشؤون الخليجية بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.