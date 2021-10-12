الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعرض الدستور على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء   12 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وباقي المحافظات المصرية، حيث نتناول بالتفصيل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في  عدد من المحافظات المصرية  وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى ،الجيزة،جنوب سيناء ،الأقصر ، السويس ، اسوان ، الاسماعيلية ، والسويس.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-10-2021
 

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٥

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٢

 

قد يهمك |
 

«الإفتاء» توضح كيفية الاحتفال بالمولد النبوى


 

مواقيت الصلاة فى محافظة الاسكندرية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣٤

وقت الشروق اليوم       ٦:٠١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٢

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٠
 

مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٠

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٤٨

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:١٦

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٣٣

 

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٧

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٠

 

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٥

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٥

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٠
 

مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٤

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٢

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٣٩

 

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٥١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٥

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٣

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤١
 

مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٦

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٦

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء محافطة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

الرئيس السيسي: مصر طرحت مبادرة الحفاظ على التنوع البيولوجي منذ 2018

ينهي حياة ابنة أخيه اليتيمة صعقاً وحرقاً في بنها

«النيابة الإدارية» تسترد حسابها على «إنستجرام».. اخترقه هاكر دولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم