تعرض الدستور على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وباقي المحافظات المصرية، حيث نتناول بالتفصيل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في عدد من المحافظات المصرية وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى ،الجيزة،جنوب سيناء ،الأقصر ، السويس ، اسوان ، الاسماعيلية ، والسويس.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-10-2021



مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٨

وقت الشروق اليوم ٥:٥٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٢

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مواقيت الصلاة فى محافظة الاسكندرية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٤

وقت الشروق اليوم ٦:٠١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٤

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٢

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٠



مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٠

وقت آذان العصر اليوم ٢:٤٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:١٦

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٣٣

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم ٥:٤٧

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٠

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٥

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٥

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٠



مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٥٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٤

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٢

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٣٩

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم ٥:٥١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٥

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٣

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤١



مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٩

وقت الشروق اليوم ٥:٥٦

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٦